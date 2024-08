Nuno Borges sobe para 34.º no ranking ATP

Ainda que fora do top 100 mundial, Jaime Faria, número dois nacional, subiu duas posições, para 155.º, enquanto Henrique Rocha, o terceiro luso mais bem colocado, também evoluiu na classificação, para 164.º.A liderança do ranking ATP mantém-se inalterada desde 10 de junho, com o italiano Jannik Sinner a figurar no topo, à frente do sérvio Novak Djokovic, segundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.Também na hierarquia feminina (WTA) não se registaram quaisquer mudanças no top 10, sendo que a polaca Iga Swiatek segue no primeiro lugar. A bielorrussa Aryna Sabalenka e a norte-americana completam o pódio.