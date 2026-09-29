Nuno Borges tem “desafio muito grande pela frente” com Novak Djokovic

“Vai ser um desafio grande. É engraçado que ele nunca perdeu aqui, mas já não jogava desde 2015, claro que muita coisa já se passou entretanto. Obviamente que ele gosta destas condições. É um torneio muito forte. Já sabia que a probabilidade de jogar com um jogador de topo era grande. De certa maneira, estava preparado para isso”, comentou o número um nacional, em declarações à Lusa.



Depois da derrota sofrida no primeiro encontro entre ambos, no ATP 250 de Atenas, em novembro de 2025, por 7-6 e 6-4, Nuno Borges, 49.º no ranking mundial, adianta estar “à espera de jogar à noite” e num “estádio cheio”.



“Estou entusiasmado para jogar com bastante público e jogar num estádio grande. É a minha primeira vez em Pequim, mas até são condições bastante confortáveis para se jogar bem ténis. Agora, claro que tenho um desafio muito grande pela frente. Espero estar à altura, espero fazer um bom jogo e, quem sabe, pode ser que ele me dê algumas oportunidades”, acrescentou sobre o duelo com o antigo líder do ranking ATP e atual 11.º colocado.



Enquanto o maiato vai estrear-se no ATP 500 de Pequim, que conta ainda com a presença do alemão Alexander Zverev, do canadiano Felix Auger-Aliassime e do russo Daniil Medvedev, entre outros, Djokovic vai jogar pela sétima vez o torneio, que já venceu em seis ocasiões.



“A pressão não está do meu lado, a estatística está toda do lado dele. Ele nunca perdeu aqui em Pequim e já me ganhou uma vez. De certa maneira, vou tentar passar a pressão para o outro lado, tentar desfrutar e trazer o meu melhor ténis. Pode ser que consiga jogar bem”, rematou Borges.



O encontro entre o tenista português e o sérvio, de 39 anos, sexto cabeça de série, está agendado para quarta-feira.



