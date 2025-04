Nuno Borges ultrapassa Collignon e garante quartos de final em Marraquexe

O número um nacional e 43 do mundo, a estrear-se na terra batida marroquina, enfrentou um duro teste frente ao jovem adversário (92.º ATP), de 23 anos, e só conseguiu levar a melhor no ‘tie-break’ da terceira partida, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 7-6 (7-0).



O tenista maiato, de 28 anos, entrou bem em ‘court’ e, graças a duas quebras de serviço, passou rapidamente para a frente do marcador, mas Raphael Collignon reagiu e com apenas um ‘break’ levou a discussão do encontro para o derradeiro set.



Na terceira partida, Nuno Borges colocou um ponto final na luta pela vaga nos quartos de final com uma exibição autoritária no ‘tie-break’, após registar 43 erros não forçados e 43 ‘winners’, face aos 24 pontos ganhantes e 30 erros não provocados do adversário.



Eliminado Collignon ao fim de duas horas e dois minutos, o jogador português vai defrontar o espanhol Roberto Carballes Baena, quinto cabeça de série e campeão do ATP 250 de Marraquexe em 2023, que bateu hoje o finlandês Otto Virtanen, por duplo 6-4.