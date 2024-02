Nuno Carneiro avança no Europeu de tiro com arco

Com séries de 293 e 291 pontos, o atleta luso totalizou 584, apenas superado pelo italiano Matteo Borsani, com 592, e pelos ucranianos Mykhailo Usach e Viktor Ruban, respetivamente com 591 e 589.Em compound, fora do programa de Paris2024, Jorge Alves segue em 19.º, Manuel Carvalho em 20.º e Rui Baptista em 22.º, tendo passado todos aos 16 avos de final, com o quarto lugar entre equipas, em que defrontarão as Ilhas Faroé nos quartos de final.Na vertente feminina de compound , Maria João Ribeiro foi oitava e qualificou-se para os oitavos de final, nos quais vai defrontar a britânica Wood Patience.