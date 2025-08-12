O 13.º recorde mundial de Duplantis
O sueco Armand Duplantis bateu o recorde do mundo do salto com vara pela 13.ª vez na carreira, melhorando a marca para os 6,29 metros, em Budapeste.
O bicampeão olímpico, de 25 anos, subiu a fasquia em um centímetro pela terceira vez em 2025, conseguindo 6,29 metros, acima dos 6,28 que logrou em Estocolmo, em junho, ao segundo ensaio na capital húngara.
A grande ‘estrela’ do atletismo europeu é mais do que favorita à conquista de um terceiro título mundial ao ar livre, em setembro, em Tóquio, num ano em que assumiu publicamente a ‘meta’ dos 6,30 metros, agora a um centímetro de distância.
A grande ‘estrela’ do atletismo europeu é mais do que favorita à conquista de um terceiro título mundial ao ar livre, em setembro, em Tóquio, num ano em que assumiu publicamente a ‘meta’ dos 6,30 metros, agora a um centímetro de distância.