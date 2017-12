O muito que se disse no desporto em 2017

RTP com Lusa 16 Dez, 2017, 10:53 / atualizado em 16 Dez, 2017, 10:53 | Outras Modalidades

Eis a seleção de frases, escolhidas pela agência Lusa, que marcaram a atualidade desportiva em 2017:



"No Manchester City, estarei três anos ou mais tempo, mas estou a aproximar-me do final da minha carreira como treinador, tenho a certeza."

Pep Guardiola, treinador do Manchester City - 02-01-2017





"[José] Mourinho tem tido um bom desempenho, mas, se fosse feito de chocolate comia-se a ele próprio."

Tommy Docherty, antigo treinador do FC Porto na década de 1970 - O Jogo, 03-01-2017





"Eusébio, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, e eu próprio conseguimos grandes prémios, talvez Fernando Santos também venha a conseguir. O Benfica e o FC Porto conquistaram títulos europeus e Portugal venceu o Euro2016. Um pequeno país à beira do Atlântico, é incrível! O segredo pode estar na nossa paixão."

José Mourinho, treinador do Manchester United - FIFA, 06-01-2017





"Se ganhei, foi porque os jogadores me inspiraram e ajudaram a fazer desta uma temporada fantástica."

Claudio Ranieri, treinador do Leicester, vencedor do prémio de melhor treinador atribuído pela FIFA - 09-01-2017





"Tinha a esperança de ganhar [o prémio de melhor treinador atribuído pela FIFA], mas sabia que havia concorrência muito forte. (...) O mais importante foi ganhar o Euro."

Fernando Santos, selecionador nacional - 09-01-2017





"É incrível. É a primeira vez que recebo este prémio... o que posso dizer?"

Cristiano Ronaldo, futebolista do Real Madrid, após receber o prémio "The Best" pela eleição como melhor jogador do ano 2016 da FIFA - 09-01-2017





"Acho que devia haver alguma honestidade intelectual que muitas vezes não há, para se perceber que, até hoje, pelo menos enquanto estou no Sporting, não houve nenhum conflito que tenha sido iniciado pelo Sporting."

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting - 13-01-2017





"Bruno de Carvalho só pensa nele e se for melhor para si, despede Jorge Jesus."

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting - Correio da Manhã, 17-01-2016





"[No dia em que eu despedisse Jorge Jesus] o adepto Bruno de Carvalho tinha de afastar o presidente, porque o presidente não estava bem."

Bruno de Carvalho - Sol, 04-02-2017





"Há uma marca desportiva que está no 'top' há muito tempo. É a 'cotovelite'. É a marca que mais vende em Portugal."

Jorge Jesus - 11-02-2017





"A imortalidade é ser o maior. A imortalidade é tudo para mim. Quando vejo as repetições das provas que eu disputei no Rio [Jogos Olímpicos de 2016] e ouço o comentador a dizer 'agora é imortal', creio que foi o melhor comentário que ouvi a meu respeito."

Usain Bolt, velocista jamaicano - 14-02-2017





"Campeão de Inglaterra e treinador do ano para a FIFA despedido. Este é o novo futebol, Claudio [Ranieri]. Continua a sorrir, amigo. Ninguém pode apagar a história que escreveste."

José Mourinho - Instagram, 23-02-2017





"Não vamos pagar qualquer indemnização [a Jorge Jesus], a saída dele vai ser 'limpinha, limpinha'. Acredito que saia pelo seu pé. Se não fizer? Quem está identificado com leis percebe que temos muitos trunfos!"

Pedro Madeira Rodrigue- Sporting TV, 23-02-2017





"Nos últimos meses foram tomadas decisões estranhas, como a votação do 'Brexit' [saída do Reino Unido da União Europeia], a eleição de Donald Trump [como presidente dos Estados Unidos] e o despedimento de Ranieri."

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool - 24-02-2017





"Ontem, o meu sonho morreu."

Claudio Ranieri, treinador despedido do comando técnico do Leicester - Twitter, 24-02-2017





"Quero voltar à modalidade onde cresci e onde tive momentos que já mais irei esquecer. Oito anos depois volto inteira, com um sonho que tem um nome: Tóquio2020."

Vanessa Fernandes, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Pequim2008 - 27-02-2017





"Estamos 10 anos à frente da concorrência."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica - CMTV, 01-03-2017





"O Apito Dourado não volta a suceder neste país."

Luís Filipe Vieira - CMTV, 01-03-2017





"Vou citar o meu tio-avô, Pinheiro de Azevedo, que foi primeiro-ministro de Portugal. 'Bardamerda para todos os que não são do Sporting."

Bruno de Carvalho, no discurso de reeleição como presidente do Sporting - 05-03-2017





"O clube acordou [durante o mandato de Bruno de Carvalho]. Os sócios estiveram durante muitos anos adormecidos. Havia uma pesada e vil tristeza aqui no clube, que estava inerte."

Vicente Moura, vice-presidente para as modalidades do Sporting - 04-03-2017





"Estamos há dois anos no Sporting. No último fizemos um trabalho acima do que esperava. Não fomos campeões por falta de estrutura. Estamos a trabalhar nisso. Os nossos rivais têm anos de avanço em relação à estrutura. O Sporting não é campeão há 15 anos e o caminho faz-se caminhando."

Jorge Jesus - 05-03-2017





"[Lionel Messi e Cristiano Ronaldo] São estrelas de um nível gigantesco."

Neymar, futebolista brasileiro do Barcelona - 28-03-2017





"Se deixo o FC Barcelona, onde tenho uma relação incrível com o clube e com os jogadores, não é para ir para outra equipa. É porque tenho a necessidade de recuperar. Onde é que estaria melhor do que aqui?"

Luis Enrique, treinador do Barcelona - 04-04-2017





"Quem treina uma equipa grande tem, por vezes, de fazer 'mind games' com os adversários, normalmente com os rivais pelos títulos, e tive bastantes, mas continuo a ser amigo do Vítor [Pereira] e do [André] Vilas Boas, e amanhã serei, de certeza, amigo do Rui Vitória."

Jorge Jesus - 04-04-2017





"Quando comecei a marcar golos na 'Champions' nunca pensei que ia bater este recorde [100 golos nas competições europeias]. Para mim, é uma honra, porque é um número muito difícil. Estou maravilhado e muito contente."

Cristiano Ronaldo - 13-04-2017





"Vou dar um exemplo chato, quando se começou a falar de pedofilia em Portugal toda a gente sabia que já existia, que havia filmes, que havia o Parque Eduardo VII. Eu frequentei uma escola perto desse parque e toda a gente sabia o que se passava ali. É como a cartilha."

Bruno de Carvalho - 13-04-2017





"Espero (...) que, depois de os acontecimentos devidamente investigados, e se se concluir que por detrás destes factos está um crime perpetrado por um adepto do Benfica, dê um passo nesse sentido e que, finalmente, se demarque de forma pública e sem reservas, de criminosos e de claques ilegais."

Bruno de Carvalho, em carta enviada ao presidente do Benfica depois da morte de um adepto italiano e simpatizante do Sporting - Record, 22-04-2017





"Num momento que requer de todos o máximo cuidado e rigor e em que um lamentável acontecimento [morte de um adepto italiano e simpatizante do Sporting] ocorre [o 'líder' do Sporting] promove um convite com pressupostos acusatórios que obviamente é a forma errada de se apelar ao bom senso, moderação e são convívio entre todos."

Luís Filipe Vieira - Lusa, 22-04-2017





"Tenho que lamentar que uma grande instituição como o Benfica esteja refém das suas claques ilegais e que o seu presidente não tenha a coragem de alterar esta situação. O convite [ao presidente do Benfica para assistir ao jogo na tribuna do estádio de Alvalade] tinha um intuito, eu se o tivesse recebido, (...) aceitaria a bem do futebol. Quando nos damos desculpas por formas e não por conteúdos, está tudo dito."

Bruno de Carvalho - Sporting TV, 22-04-2017





"Há 15 anos tivemos dentro da nossa casa um demagogo, populista e mentiroso compulsivo. Que arrastou a nossa instituição para uma situação muito dramática. É fácil hoje continuarem, muitas pessoas que estão no futebol, demagogos, populistas e mentirosos compulsivos. E um dia mais tarde vão dar-me razão."

Luís Filipe Vieira - 22-04-2017





"Repito: Só não quero que me assobiem. De resto, vou fazer tudo o que é possível."

Cristiano Ronaldo, após ter feito um 'hat-trick' na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Atlético de Madrid - 02-05-2017





"[A nova FIFA é uma] democracia, não uma ditadura."

Gianni Infantino, presidente da FIFA - 11-05-2017





"[Sobre a conquista do penta?] Isso faz lembrar quando estamos no hospital a saborear a criança ao colo e já me estão a pedir para fazer outro filho. Calma, calma. Agora é saborear esta criança que é tão engraçada e que temos de a acarinhar."

Rui Vitória, treinador do Benfica - 13-05-2017





"Dizem que eu sou o pai do 'tetra', mas o pai do 'tetra' é o Benfica, somos todos nós."

Luís Filipe Vieira, dirigindo-se aos adeptos no Marquês do Pombal - 13-05-2017





"Os resultados são a realidade. Parabéns ao campeão."

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto - 14-05-2017





"Felizmente não foi um acidente a termos conquistado [Taça dos Campeões Europeus, em 1987], felizmente, depois daquela, vieram mais seis, o Bela Guttmann nunca foi maltratado aqui."

Pinto da Costa - 27-05-2017





"Querem-nos matar, mas não vão conseguir."

Pinto da Costa - 27-05-2016





"O que ganha é sempre melhor. E o Real Madrid foi melhor porque ganhou."

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a derrota com o Real Madrid na final da Liga dos Campeões - 28-05-2016





"Fomos duas grandes equipas até ao fim. Cumprimento o Diego Simeone e a sua equipa. É um grande treinador e demonstrou-o. Mas hoje estou contente com o que fizemos e por termos ganhado esta Liga dos Campeões."

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid - 28-05-2016





"Tira os calções e as chuteiras porque, a partir de hoje, és um homem e não poderás continuar a sentir o cheiro da relva."

Totti, Totti, 'histórico' capitão da AS Roma, em carta de despedida aos adeptos - 28-05-2017





"Para mim, enquanto treinador, foi uma felicidade enorme porque ajudei, com os meus jogadores, a ter este sucesso, o 'triplete' (Campeonato, Taça e Supertaça) que tanto queríamos."

Rui Vitória, após a conquista da Taça de Portugal - 28-05-2017





"Não venho aprender, venho para ensinar. Sou treinador do FC Porto."

Sérgio Conceição, na apresentação como treinador do FC Porto - 08-06-2017





"Penta do Benfica não vai acontecer."

Sérgio Conceição, na sua apresentação como treinador do FC Porto - 08-06-2017





"[Estou de] consciência tranquila [com acusação de fuga ao fisco]."

Cristiano Ronaldo - 14-06-2017





"Confio nas instâncias judiciais e disciplinares e respeito inteiramente o princípio da separação de poderes, pelo que caberá aos órgãos disciplinares a tomada de qualquer posição sobre este [investigação às denúncias do FC Porto sobre a alegada influência do Benfica na arbitragem] ou qualquer outro tema."

Pedro Proença - Lusa, 16-06-2017





"O meu conceito de bonito é ganhar."

Fernando Santos, selecionador nacional - 20-06-2017





"Hoje, é o dia da concretização de um sonho de mais de 3,5 milhões de sportinguistas. Este é o melhor, maior e mais bonito pavilhão de clube de Portugal. Disse que iríamos ter pavilhão 'Doyen a quem doer' e aqui está."

Bruno de Carvalho - 21-06-2017





"A situação no futebol português agravou-se. Investigue-se, doa a quem doer."

Gilberto Madaíl, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol - Diário de Notícias, 23-06-2017





"Solicitei à PGR e à Direção Nacional da PJ que consultassem todos os processos de nomeação, classificação e relatórios dos observadores dos árbitros, promovidos pelo Conselho de Arbitragem e seus dirigentes, desde a minha entrada na Federação Portuguesa de Futebol, em dezembro de 2011."

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol - 23-06-2017





"O nosso principal bruxo é Rui Vitória."

Luís Filipe Vieira - 29-06-2017





"É muito fácil roubar dinheiro a um clube. Nem é preciso uma conta bancária."

Bruno de Carvalho - Bloomberg, 03-07-2017





"Já vesti muitas camisolas, mas sempre fui feito de Sporting."

Fábio Coentrão, futebolista emprestado pelo Real Madrid ao Sporting - 05-07-2017





"Vamos assumir que queremos conquistar o penta... não temos vergonha de o dizer."

Luís Filipe Vieira - 09-07-2017





"Vejo vídeos de hóquei em patins, andebol e basquete e tento fazer o mesmo com os pés."

Ricardinho, jogador de futsal do Inter Movistar - 20-07-2017





"A sensação é inacreditável. É um orgulho enorme, não podia estar mais feliz. Estou muito feliz com o surf e a maturidade que apresentei."

Frederico Morais, surfista - 20-07-2017





"Octávio Machado foi uma terceira escolha."

Bruno de Carvalho - CMTV, 20-07-2017





"Bruno de Carvalho é um cobarde, um gatinho."

Octávio Machado - CMTV, 21-07-2014





"Há mais tempo que sou/fui benfiquista do que sou português."

Nelson Évora, atleta do Sporting - Diário de Notícias, 31-07-2017





"Nunca soube que o Benfica tinha claques. Sei que tem sócios organizados e têm tantos direitos como eu nos jogos."

Luís Filipe Vieira - 31-07-2017





"O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!"

Cristiano Ronaldo - 31-07-2017





"No futebol português há umas regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica, que permite ao clube da Luz viver em permanente regime alternativo, submetendo-se às regras e aos regulamentos da forma que lhe apetece e mais convém."

Comunicado do FC Porto - 01-08-2017





"Foi um prazer enorme ter partilhado estes anos contigo, meu amigo. Desejo-te muita sorte nesta nova etapa da tua vida."

Mensagem de Leonel Messi, futebolista do Barcelona, para Neymar, que se transfere do clube catalão para o Paris Saint Germain - 02-08-2017





"Agradeço a todos os companheiros que tive estes anos... Cheguei um menino sonhador, querendo aprender com vocês e hoje saio um homem orgulhoso de ter tido vocês ao meu lado esse tempo."

Neymar, futebolista do Paris Saint Germain, em mensagem de despedida aos ex-colegas do Barcelona - 04-08-2017





"É sempre um orgulho representar a nossa seleção, dou sempre o meu melhor e tento trazer uma medalha. Contra tudo, contra todos, contra as estatísticas, consegui contrariar tudo."

Nelson Évora, depois de ganhar a medalha de bronze no triplo salto nos Mundiais de atletismo, em Londres - 10-08-2017





"Foi fantástico, não consigo descrever em palavras aquilo que estou a sentir. Isto é a recompensa de 25 anos de trabalho, do meu treinador Jorge Miguel e da minha equipa de Rio Maior."

Inês Henriques, depois de conquistar a medalha de ouro nos Mundiais de atletismo de Londres e o recorde mundial nos 50 km marcha - 13-08-2017





"O Sporting nunca tinha ganho na Roménia, [hoje] ganhou. Mas isso tem sido os meus dois anos, consecutivamente isto, a fazer coisas que o Sporting não consegue fazer. Só me falta agora ganhar títulos em Portugal."

Jorge Jesus, após a vitória do Sporting frente ao Steaua Bucareste em jogo da segunda mão dos 'play-offs' de acesso à Liga dos Campeões de futebol - 23-08-2017





"Luís Filipe Vieira é o primeiro-ministro da adulteração da verdade desportiva. É o grande cérebro disso."

Francos J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto - Record, 16-09-2017





"Quem vive de apitos dourados, frutas e ameaças só consegue ver vitórias e verdade desportiva à sua imagem. Há mais mundo para além do jogo viciado. Joguem limpo."

Twitter do Benfica - 16-09-2017





"Metade dos vices [presidente do Benfica] querem que Luís Filipe Vieira caia para terem outro papel no Benfica, a outra metade não quer porque cai com ele. Algum deles tinha de vir dar a cara por várias situações, seja o caso dos e-mails ou qualquer outro. Estas pessoas têm de aparecer neste momento."

Rui Gomes da Silva, ex-dirigente do Benfica - SIC, 18-09-2017





"É necessário que os clubes saibam encontrar pontes de diálogo naquilo que os une -- e na minha opinião é muito! -- e, de uma vez por todas, deixem de permitir que os seus símbolos, a sua história e a sua força sejam capturadas para a apologia do ódio."

Fernando Gomes - 22-09-2017





"Special One? Deixem-se de tretas. Em Setúbal, quero continuar a ser o Zé Mário."

José Mourinho, na inauguração de uma avenida com o seu nome - 03-10-2017





"[Ronaldo e Messi] conquistaram muitos títulos, mas, modéstia à parte, posso afirmar que apesar de terem conseguido Bolas de Ouro, eu dentro da área ainda sou melhor."

Romário, antigo avançado do Brasil - 04-10-2017





"[Cristiano Ronaldo] tem uma capacidade assombrosa de se manter o mais alto nível ano após ano."

Usain Bolt - 20-10-2017





"Vencer o prémio pela quinta vez é como ganhar a lotaria."

Cristiano Ronaldo, considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo em 2017 - 23-10-2017





"Muita da culpa do que se passa [no futebol português é da comunicação social e naturalmente dos 'três grandes' [Benfica, FC Porto e Sporting], pois dificilmente se conseguem entender. Todos devem meter a mão à consciência."

António Salvador, presidente do Sp. Braga - 26-10-2017





"Não há nem nunca haverá corrupção no Benfica."

Luís Filipe Vieira - Benfica TV, 09-11-2017





"Tenho muita pena [que a Itália tenha falhado a qualificação para o Mundial de futebol de 2018], não por mim, mas por todo o futebol, porque nós falhámos e, mesmo de um ponto de vista social, pode ser muito importante. É o que eu lamento, não parar [de jogar], porque o tempo passa e é normal que isso aconteça. Só lamento que o meu último jogo na seleção coincida com esta eliminação."

Gigi Buffon, guarda-redes italiano - 13-11-2017





"Não contratei o Sérgio [Conceição] para não tentar ganhar ou melhorar. Para isso ia buscar o Lopetegui."

Pinto da Costa - 21-11-2017





"Há vida para além da Champions."

Rui Vitória, após a eliminação do clube das provas europeias - 22-11-2017





"De futebol é que não pode falar, nem da Liga dos Campeões, onde em cinco jogos tem zero pontos, um golo marcado e 12 sofridos. O Benfica tem que falar de qualquer coisa. Nem que seja da guerra civil espanhola ou de Aljubarrota, agora de futebol é que não pode falar. É um recorde. Nunca houve um clube do pote um que tenha tido um 'score' de 1-12 e zero pontos."

Pinto da Costa -24-11-2017





"Cada um deve responder pelos seus pecados. Castigar inocentes é injusto e imoral."

Alexandre Joukov, presidente do Comité Olímpico Russo, sobre o afastamento da Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 pelo Comité Olímpico Internacional - 06-12-2017





"Sou pequeno como Messi, esquerdino como Messi e toco a bola como Messi, o que me dizem é que me pareço muito mais com o Messi quando jogo, mas não prefiro Messi, o Cristiano também tem muito talento."

Ricardinho, eleito quatro vezes melhor jogador de futsal do mundo - Agência AFP, 06-12-2017





"Sou o melhor jogador da história, nos bons e nos maus momentos (...). Respeito as preferências de todas as pessoas, mas não vejo ninguém melhor do que eu."

Cristiano Ronaldo, futebolista do Real Madrid - France Football, 08-12-2017





"Qualquer outro jogador pode ficar neste clube 10 ou 20 anos e jamais conseguirá fazer o que fez Cristiano [Ronaldo]. Ele reescreveu a história deste clube e vai continuar cá, até terminar a carreira."

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid - 08-12-2017





"Os meus filhos nunca viram Pelé jogar, mas sabem quem é. Daqui a 40 anos, os rapazes vão saber quem é Cristiano. Ele e os que falei vão fazer parte da história para sempre. São inclassificáveis."

José Mourinho, treinador Manchester United - 08-12-2017





"É hora de dizer que [Cristiano Ronaldo] é o maior."

Jorge Jesus, treinador do Sporting - 08-12-2017





"É tempo de criar um outro ambiente no futebol português e à volta dele. Qualquer tentativa de prolongar o atual clima que se vive será um desastre para o desporto, mas também para a economia, para a sociedade portuguesa e para a afirmação internacional de Portugal."

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica - 08-12-2017





"Bem sabemos que há clubes que estão dez anos à nossa frente e isso tem ficado evidente, pois enquanto ainda trabalhávamos com faxes, eles já tinham montado um esquema de 'e-mails', ainda nós usávamos as famosas senhas Euroticket de refeição, e eles já usavam 'vouchers' ao portador sem limite para o consumo."

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting - Sporting TV, 14-12-2017





E ainda faltam 14 dias para 2018.....