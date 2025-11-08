O primeiro título ATP para Learner Tien

Learner Tien impôs-se ao sétimo cabeça de série do torneio francês e 27.º jogador mundial com os parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (8-6), em duas horas e 11 minutos.



O 38.º classificado da hierarquia ATP, que completa 20 anos em 02 de dezembro, tornou-se assim no segundo tenista mais jovem a conquistar o título em Metz, depois de Novak Djokovic em 2006 – o sérvio também tinha 19 anos.



Tien, que conseguiu erguer um troféu logo na segunda final que disputou, é também o primeiro ‘teenager’ norte-americano a sagrar-se campeão de um torneio ATP desde Andy Roddick em Houston, em 2002.



Já Norrie procurava o seu sexto título, o primeiro desde o Rio de Janeiro em 2023, naquela que foi a sua primeira final da temporada.