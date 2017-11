Óbito/Belmiro Azevedo: Federação de Andebol de Portugal recorda apoio à modalidade

Lusa 29 Nov, 2017, 21:17 | Outras Modalidades

Em comunicado, o presidente da Federação de Andebol de Portugal sublinhou a importância de empresário para o andebol na cidade do Porto, descrevendo-o como "um homem que usou o seu dinamismo, empreendedorismo e visão de futuro" também no apoio à modalidade.



"O andebol nacional não o esquecerá", garantiu Miguel Laranjeiro.



Na nota, endereçada às redações, a entidade federativa lembra que Belmiro de Azevedo foi praticante de andebol, tendo começado a sua carreira no Centro Desportivo Universitário do Porto, antes de mudar para o FC Porto, onde jogou andebol de 11 e também de 7.



"O empresário ficou sempre ligado ao andebol 'azul e branco', criando um projeto pioneiro, enquanto 'chairman' da Sonae, que visava a autonomia da secção de andebol, entre 1993 e 1995. Com a concretização deste protocolo, o FC Porto conquista a Taça de Portugal e a Supertaça, ao comando de Jorge Rodrigues", acrescenta o texto.



O empresário Belmiro de Azevedo morreu hoje aos 79 anos, depois de décadas ligado à Sonae, onde chegou há mais de 50 anos e que transformou num império com negócios em várias áreas e extensa atividade internacional.



O velório do empresário realiza-se hoje na Paróquia de Cristo Rei, no Porto, a partir das 20:00, comunicou o Grupo Sonae em comunicado.



A missa de corpo presente decorrerá no mesmo local, na quinta-feira, às 16:00, seguida de uma cerimónia fúnebre reservada à família.