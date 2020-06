Óbito/Pedro Lima: Federação de natação lamenta morte do ator, nadador olímpico por Angola

“Pedro Lima foi encontrado esta manhã sem vida na Praia do Abano, no Guincho. Além de ator, Pedro Lima foi nadador e representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família”, lê-se na página da FPN no Facebook.



O Sporting usou a sua página oficial para manifestar “pesar” pela morte do ator, que descreve como “um fervoroso sócio” do clube e “presença habitual no estádio José Alvalade”, lembrando que foi atleta de natação dos ‘leões’.



A Federação Portuguesa de Râguebi também lamentou a morte do ator, de 49 anos, pai de João Lima, internacional português da modalidade, endereçando as condolências à família.



O ator Pedro Lima, que nasceu em Luanda, foi encontrado morto cerca das 10:00 de hoje na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.