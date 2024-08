O’Connor vence etapa e lidera Volta a Espanha

Os 185,5 quilómetros da etapa começaram literalmente dentro de um supermercado, em Jerez, acabando O’Connor por cortar a meta a solo, em 4:28.12 horas, e deixando o italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech) em segundo, a 4.33 minutos, e o alemão Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) em terceiro, a 5.12.



O australiano está agora no topo da geral, com 4.51 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), enquanto o português João Almeida (UAE Emirates) fecha o pódio, a 4.59 do líder, depois de hoje ter sido 28.º.



A sétima etapa da Vuelta disputa-se na sexta-feira, com uma ligação de 180,5 quilómetros entre Archidona e Córdoba.