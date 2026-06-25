Odivelas investe 26,5 ME em dois novos complexos desportivos

Em causa está a construção de dois complexos desportivos, da responsabilidade do grupo privado Supera, no Jardim da Amoreira, na União de Freguesias da Ramada e Caneças, e na urbanização das Colinas do Cruzeiro, freguesia de Odivelas, com previsão de conclusão para o final de 2028.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), destacou a importância dos dois equipamentos para o reforço da oferta desportivo no concelho.



“Trata-se de mais de 26,5 milhões de euros que permitirão criar dois equipamentos modernos, inovadores e preparados para responder às necessidades das pessoas, representando um salto muito significativo na oferta desportiva, na promoção da atividade física e na qualidade de vida dos nossos munícipes”, sublinhou o autarca.



O complexo desportivo Supera Jardim da Amoreira, localizado na Avenida Augusto Hilário, já se encontra em construção e deverá ficar concluído dentro de 24 meses, segundo a autarquia.



O equipamento, orçado em mais de 10,5 milhões de euros, terá uma área superior a 13.000 metros quadrados, incluindo uma piscina climatizada de 25 metros, uma piscina de aprendizagem, zona de spa, sala de ‘fitness’ com cerca de 950 metros quadrados, áreas para atividades dirigidas e uma piscina exterior.



Já o Complexo Desportivo Supera Colinas do Cruzeiro, junto ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, representa um investimento superior a 16 milhões de euros e deverá começar a ser construído nas próximas semanas.



Com uma área aproximada de 18.000 metros quadrados, o equipamento incluirá piscinas interiores e exteriores, zona de spa, cinco salas de atividades, campos de padel e uma sala de ‘fitness’ com mais de 1.750 metros quadrados, sendo apresentada pelo município como uma das maiores da Península Ibérica.



Hugo Martins considerou que o complexo das Colinas do Cruzeiro representa "a próxima etapa da afirmação de Odivelas como uma referência nacional na área do desporto, da atividade física e da promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis".



"Em conjunto com o Pavilhão Multiusos, com o Parque Desportivo Naide Gomes, com o Campus do Sindicato dos Jogadores e com o Parque da Cidade, este novo complexo contribuirá para consolidar uma verdadeira Cidade do Desporto e do Bem-estar", afirmou.



No âmbito desta parceria entre a autarquia e o grupo Supera está também prevista a criação de um Parque Verde, Desportivo e de Lazer no Jardim da Amoreira, com circuito de corrida, campos de padel, skatepark, parque infantil e zonas de estadia.



As piscinas dos dois complexos irão ainda acolher programas municipais de adaptação ao meio aquático para alunos do ensino básico e permitir o reforço das aulas de natação e hidroginástica destinadas à população sénior.