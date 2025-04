Oeiras Open 4 fica sem tenistas portugueses com derrotas de Rocha e Araújo

O portuense Rocha, número três nacional e 203 do mundo, falhou o apuramento para a segunda eliminatória do torneio, ao ser superado por Alejandro Moro Canas em dois parciais, por 6-4 e 7-6 (8-6), depois do espanhol salvar cinco ‘set points’.



Depois da derrota de Henrique Rocha ao fim de duas horas e seis minutos, foi a vez do lisboeta Pedro Araújo, sexto colocado na hierarquia nacional e 412 mundial, ser afastado pelo suíço Remy Bertola (292.º ATP) em duas partidas, com os parciais de 6-3 e 6-1, ao cabo de uma hora e cinco minutos.



Sem portugueses no quadro de singulares, a prova de pares do Oeiras Open 4 conta agora com Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler frente a Gastão Elias e Tiago Pereira nos quartos de final, agendados para sexta-feira, a partir das 11:00, na terra batida do Jamor.