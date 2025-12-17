Oeiras recebe Mundiais de remo de mar em 2027

O organismo regulador do remo a nível mundial revelou os organizadores das edições de 2027 e 2028, que serão disputadas em Oeiras – palco do evento pela primeira vez em 2021 - e Antalya, na Turquia, onde se realizou a competição deste ano.



Os Mundiais de remo de mar de 2021, nas variantes de fundo e ‘sprint’, disputaram-se entre 24 setembro e 02 de outubro, na Praia da Torre, em Oeiras, tendo contado com a participação de mais de 1.000 atletas, em representação de 34 países.

