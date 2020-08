Oito ou nove portugueses vão disputar o Portugal Masters de golfe

A Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, que competem no principal circuito europeu e por isso tiveram acesso direto, juntam-se outros seis golfistas lusos convidados pelo European Tour, após consulta à Federação Portuguesa de Golfe.



Assim, irão participar no torneio, que decorre entre 10 e 13 de setembro, no D. Pedro Victoria Golf Course, os portugueses Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Silva e Pedro Lencart.



Como existe ainda a possibilidade de Filipe Lima, que compete no Challenge Tour, conseguir entrar diretamente na lista de inscritos do Portugal Masters, Vítor Lopes foi colocado como reserva, o que poderá aumentar para nove o número de portugueses em competição.



Oito, ou nove, golfistas lusos em competição no Portugal Masters constituirá a terceira maior participação portuguesa na prova, que distribui um milhão de euros em prémios, depois de 13 em 2017 e 10 em 2019.



O recorde nacional no torneio é partilhado por Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, que integraram o grupo dos quinto classificados na edição de 2017, com 14 pancadas abaixo do par.



Devido à pandemia de covid-19, a prova vai decorrer numa ‘bolha’, instalada numa unidade hoteleira de Vilamoura, e será disputada sem a presença de público.