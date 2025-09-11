Oito portugueses desafiam elite do Challenge Tour em Óbidos

A única prova portuguesa pontuável para a segunda divisão do golfe europeu, dotada de 300 mil euros em prémios monetários e que atribui dois mil pontos para o ranking, vai decorrer até 14 de setembro no traçado de 18 buracos, desenhado pelo malogrado Seve Ballesteros, e coloca em jogo 144 jogadores.



A armada nacional é composta pelos profissionais Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia, ambos membros do Challenge Tour, Pedro Lencart, Hugo Camelo Ferreira, Vasco Alves, Daniel Rodrigues, Tomás Bessa e o amador João Pereira.



Entre a elite do Challenge Tour, destaque para a presença do campeão em título, o norte-americano Matt Oshrine, e os nove jogadores do ‘top 10’ da ‘Road to Maiorca’ (o ranking do Challenge Tur), liderados pelo número um, o escocês David Law.



Além do britânico, de 34 anos, o ‘field’ do Open de Portugal conta ainda com a participação do francês Oihan Guillamoundeguy (2.º no ranking), do italiano Filippo Celli (3.º), do escocês Daniel Young (4.º), do inglês Joshua Berry (5.º), do transalpino Renato Paratore (6.º), do austríaco Maximilian Steinlechner (7.º), dos sul-africanos JC Ritchie (8.º) e do sueco Hugo Townsend, campeão do último torneio do circuito europeu.

