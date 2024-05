Oito relógios de Michael Schumacher leiloados

A peça principal da venda, organizada pela família de Schumacher, foi um relógio dado ao astro alemão do automobilismo pelo ex-CEO da Ferrari, Jean Todt, como presente de Natal em 2004.



Este relógio foi vendido por 1,2 milhões de francos, dentro da faixa estimada de pré-venda de 1 a 2 milhões de francos.



O relógio de platina feito à medida da F.P. Journe, o Vagabondage 1, apresenta ouro branco 18 quilates, um mostrador vermelho e imagens do logótipo da Ferrari, o capacete de corrida de Schumacher e um “7” – para homenagear as suas sete vitórias no Campeonato Mundial da principal prova de automobilismo do mundo.



A família de Michael Schumacher, que protege zelosamente a sua privacidade, também colocou à venda uma rara coleção completa de 5 peças da coleção F.P Journe Ruthenium, incluindo a caixa de apresentação estampada com o nome do piloto.



Os relógios foram lançados separadamente em leilão, mas foram vendidos “pelo mesmo comprador, incluindo a caixa, por um total de mais de 1,7 milhões de francos suíços”, especificou Remi Guillemin, chefe de relógios para a Europa e as Américas da casa de leilões Christie's.



Embora a maioria dos oito relógios tenha sido vendida dentro das estimativas de pré-venda, um Audemars Piguet com o emblema do "cavalo rampante" da Ferrari foi licitado 330 mil francos, bem acima do limite máximo esperado de 250 mil.



A venda dos relógios Schumacher, que arrecadou um total de mais de 3,1 milhões de francos, foi programada para coincidir com o 30.º aniversário da sua primeira vitória no Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, em 1994.



Os relógios, que foram levados até Nova Iorque e Taipé para serem exibidos antes da venda, fizeram parte de um leilão maior de relógios de luxo.



Schumacher, que se aposentou da F1 em 2012, partilha o recorde de maior número de títulos de F1 com o piloto britânico Lewis Hamilton.



Em dezembro do ano seguinte, Schumacher caiu enquanto esquiava no resort alpino francês de Meribel e sofreu uma lesão cerebral quase fatal.



Desde que foi transferido do hospital em setembro de 2014, o antigo piloto continua a receber cuidados privados na casa de família na Suíça.