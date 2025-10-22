OKC receberam anéis de campeões da NBA e bateram Rockets com `horas` extra

Num embate em que os Rockets estiveram quase sempre no comando durante o tempo regulamentar, os OKC acabaram por prevalecer, após um segundo tempo extra repleto de erros e más decisões, com quase todos os jogadores a mostrarem grande cansaço.



Shai Gilgeous-Alexander acabou o encontro com 35 pontos, depois de só ter 11 após três períodos, cinco ressaltos e cinco assistências, e foi o 'herói' do triunfo dos OKC, com dois lances livres a 2,3 segundos do fim do segundo prolongamento.



Nos locais, desfalcados de Jalen Williams, destaque ainda para os 28 pontos e sete ressaltos de Chet Holmgren e os 16 pontos do suplente Ajay Mitchell.



O melhor jogador do encontro foi, no entanto, o extremo/poste turco Alperen Sengün, que somou 39 pontos - com 12 em 23 nos 'tiros' de campo, incluindo cinco em oito nos 'triplos', e 10 em 11 nos lances livres -, 11 ressaltos e sete assistências.



Por seu lado, o veterano Kevin Durant estreou-se nos Rockets com 23 pontos e nove ressaltos, mas a sua exibição ficou marcada por uma série de erros que acabaram por ser determinantes para a derrota dos forasteiros.



Antes do encontro, o comissário da NBA, Adam Silver, deu os parabéns aos OKC e entrou os anéis aos campeões de 2024/25, os primeiros para o dono Clay Bennett, o 'general manager' Sam Presti e o treinador Mark Daigneaut.



Depois, foi a vez dos jogadores, sendo que, para o fim, ficou o base canadiano Shai Gilgeous-Alexander, o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da época regular e da final dos 'play-offs' de 2025, na qual os Thunder derrotaram os Indiana Pacers por 4-3.



"Estes anéis são tão nossos como vossos. Obrigado por tudo", afirmou Shai, dirigindo-se aos adeptos dos OKC, que, para não variar, lotaram o Paycom Center. De seguida, subiu ao teto do pavilhão a tradicional faixa dos campeões 2024/25.



Detentores do título, os OKC partem como favoritos para a conquista da edição 2025/26 da NBA, em busca de se tornarem a primeira equipa a 'bisar' desde os Golden State Warriors, em 2016/17 e 2017/18.



Depois disso, sete vencedores diferentes: Toronto Raptors, em 2018/19, Los Angeles Lakers, em 2019/20, Milwaukee Bucks, em 2020/21, Golden State Warriors, em 2021/22, Denver Nuggets, em 2022/23, Boston Celtics, em 2023/24 e OKC, em 2024/25.