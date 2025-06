Oklahoma City Thunder a um triunfo do título da NBA

Muitas vezes na sombra de Shai-Gilgeous Alexander, desta vez foi Williams a estrela, ao terminar o encontro com 40 pontos, o seu recorde em play-offs, com 14 em 25 nos ‘tiros’ de campo, seis ressaltos e quatro assistências, em 35.10 minutos.



O ‘8’ dos OKC apareceu em todas as alturas do encontro, também na parte final, quando os Pacers, a equipa das ‘mil e uma’ recuperações, conseguiram reduzir para dois pontos, a 8.31 minutos do fim, uma desvantagem que chegou a ser de 18.



Liderados por Jalen Williams, os anfitriões lograram, porém, manter-se na frente do marcador, que nunca abandonaram desde os primeiros compassos do quarto inicial, e podem acabar na quinta-feira com a final, se vencerem em Indianápolis.



Os suplentes Aaron Wiggins (14 pontos) e Cason Wallace (11), que estavam a passar ‘ao lado’ da final, foram também determinantes no 3-2 dos locais, que, provavelmente, também não ganhariam sem Shai (31 pontos e 10 assistências).



Nos forasteiros, um dos problemas foi o base Tyrese Haliburton, que se lesionou no início do encontro e, mesmo tendo jogado 34.10 minutos, não foi o líder que a equipa precisava, ficando-se por quatro pontos, todos da linha de lance livre.



Pascal Siakam foi o melhor marcador da equipa, com 28 pontos, mais seis ressaltos e cinco assistências, mas também cometeu seis ‘turnovers’, enquanto o suplente T.J. McConnell trouxe 18 pontos e muita energia do banco.



Num Paycom Center a ‘fervilhar’, recuperado o fator casa na final no quarto jogo, os OKC ainda estiveram a perder por 0-2, 2-4, 4-7 e 8-9, nuns primeiros minutos de equilíbrio, mas rapidamente ganharam 10 pontos de avanço (22-12), o mesmo que se verificava no final do primeiro período (32-22).



Com Wiggins e Wallace a virem do banco com pontaria afinada, o segundo período continuou a ser dominado pelos anfitriões, que aumentaram a vantagem até aos 18 pontos (56-38) e acabaram a primeira metade com 14 à maior (59-45).



Os OKC mantiveram-se bem por cima ao longo do terceiro período, mas os Pacers nunca se foram a baixo e conseguiram mesmo colocar o jogo a cinco pontos (81-76), muito pela ação de T.J. McConnell, que parecia incapaz de falhar (12 pontos no terceiro período).



A formação da casa ainda começou o quarto período com mais oito pontos (87-79), mas os Pacers entraram determinados para os 12 minutos final e, com um parcial de 14-8, colocaram-se a apenas dois pontos (95-93), a 8.31 minutos do fim.



O público inquietou-se, mas os OKC responderam da melhor forma, conseguindo um expressivo 18-4, que colocou o resultado em, 113-97, com 5.02 minutos para jogador, e acabou, em definitivo, com as dúvidas quanto ao vencedor.



O sexto encontro da final dos play-offs está marcado para quinta-feira, em Indianápolis, onde os OKC se sagram campeões em caso de vitória. Se os Pacers ganharem, então a final decide-se no domingo, na ‘negra’, em Olahoma City.



Jogo no Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma.



Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, 120-109 (3-2).



Ao intervalo: 59-45.



Sob a arbitragem de John Goble, Marc Davis e James Williams, as equipas alinharam e marcaram:



- Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander (31), Luguentz Dort (9), Jalen Williams (40), Chet Holmgren (9) e Isaiah Hartenstein (4). Jogaram ainda Alex Caruso (2), Aaron Wiggins (14), Cason Wallace (11) e Kenrich Williams.



Treinador: Mark Daigneault.



- Indiana Pacers: Tyrese Haliburton (4), Andrew Nembhard (7), Aaron Nesmith (14), Pascal Siakam (28) e Myles Turner (13). Jogaram ainda Ben Sheppard, Obi Toppin (12), T.J. McConnell (18), Bennedict Mathurin (7), Tony Bradley (4), Thomas Bryant e Johnny Furphy (2).



Treinador: Rick Carlisle.



Marcha do marcador: 32-22 (primeiro período), 59-45 (intervalo), 87-79 (terceiro período) e 120-109 (resultado final).



Assistência: 18.203 espetadores.