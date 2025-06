Oklahoma City Thunder campeões da NBA

O Jogo 7 começou intenso e equilibrado, mas, com 16-16, Haliburton, o grande "herói" do fantástico percurso dos Pacers nos play-offs, já com nove pontos, caiu por terra, lesionado no tendão de Aquiles, e, com ele, as hipóteses de mais um feito improvável para o conjunto de Indianápolis.



Os Thunder ainda chegaram ao intervalo a perder (47-48), mas acabaram, naturalmente, por se impor, graças a um bom terceiro período, e a muitos "turnovers" dos forasteiros.



Shai Gilgeous-Alexander, mesmo individualista e desastrado na segunda parte, foi o melhor marcador, com 29 pontos (oito em 27 nos lançamentos de campo), aos quais juntou 12 assistências e cinco ressaltos, sendo eleito o "Jogado Mais Valioso" (MVP) da final, após também ter sido o da época regular e da final de conferência.



Jalen Williams, com 20 pontos, e Chet Holmgren, com 18 pontos e oito ressaltos, também estiveram em grande destaque no conjunto comandado por Mark Daigneault.



Os Thunder repetiram, assim, o triunfo de 1979, então conquistado como Seattle SuperSonics, e confirmaram a tendência para os anfitriões vencerem o sétimo jogo da final dos "play-offs", o que aconteceu pela 16.ª vez, em 20.



Nos forasteiros, destaque, sobretudo, para resiliência dos suplentes T.J. McConnell (16 pontos, seis ressaltos e três assistências), numa atuação ‘manchada’ por sete ‘turnovers’, e Bennedict Mathurin (24 pontos e 13 ressaltos), mas também de Andrew Nembhard (15 pontos, seis assistências e cinco ressaltos).









Os Thunder têm ainda três finais perdidas, para Washington Bullets (1978) e Chicago Bulls (1996), ainda como Sonics, e para os Miami Heat (2012), já como OKC, enquanto os Pacers repetiram o desaire de 2000, face aos Los Angeles Lakers.