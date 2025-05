Oklahoma Thunder regressam à final da NBA

Em vantagem por 3-1, os Thunder, melhor equipa da fase regular da NBA, não desperdiçaram a oportunidade de jogarem em casa para se sagrarem campeões da Conferência Oeste pela quinta vez, a segunda após a mudança para Oklahoma City, em 2008.Como Seattle Supersonics, a franquia foi uma vez campeã da NBA em 1978/79 e tem mais dois títulos de conferência, em 1977/78 e em 1995/96, procurando agora o primeiro troféu Larry O’Brien sob a nova denominação.”, garantiu Gilgeous-Alexander, que se pode tornar o primeiro MVP da fase regular a ser campeão desde Stephen Curry, com os Golden State Warriors em 2014/15.Os Thunder ficam agora à espera do outro finalista, com os Indiana Pacers a liderarem por 3-1 a final de Este, visitando os New York Knicks na sexta-feira.