Olav Kooij vence quarta etapa da Volta à Polónia ao sprint

Kooij, de 21 anos, cumpriu os 199,1 quilómetros entre Strzelin e Opole em 4:23.15 horas, batendo sobre a meta o compatriota Marijn van der Berg (EF Education-Easy Post), segundo, e o italiano Matteo Moschetti (Q36.5), terceiro.



Almeida, por seu lado, passou para segundo, ainda que à mesma distância temporal - 10 segundos -, por troca com o polaco Rafal Majka, seu colega de equipa, que agora é terceiro também a 10.



O ciclista português chegou em 38.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, um lugar à frente de Majka, enquanto Ruben Guerreiro (Movistar) foi 26.º e aproveitou para subir a 18.º na geral, a 57 segundos.



João Almeida, que venceu a corrida em 2021, enfrenta novo teste montanhoso na quinta etapa, na quarta-feira, com 198,8 quilómetros entre Pszczyna e Bielsko-Biala, com três contagens de montanha categorizadas, duas delas de primeira categoria.