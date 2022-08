Olímpica Raquel Queirós entre nove convocados da seleção para Mundial de BTT

Redação, 22 ago 2022 (Lusa) – A atleta olímpica Raquel Queirós integra os nove convocados hoje divulgados para os Mundiais de BTT, entre quinta-feira e domingo em Les Gets, França, participando na prova sub-23 de ‘cross country’ olímpico.



Queirós foi 27.ª na corrida dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e será a atleta mais cotada da seleção portuguesa em Les Gets, na qual domina a juventude, com o selecionador nacional, Pedro Vigário, a esperar que esta “dê sequência no Mundial à serie de lugares no ‘top 10’ que vem alcançando nas últimas semanas”.



Nos sub-23 masculinos estará João Cruz, com Artur Mendonça, Guilherme Barros e Íris Chagas nas corridas de juniores da disciplina olímpica.



“Estaremos presentes com um lote de corredores muito jovens no XCO. Os resultados do Artur Mendonça em provas internacionais, ao longo de toda a época, permitem-nos ter a expectativa de uma boa classificação”, nota Pedro Vigário, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.



No ‘downhill’, os elites Gonçalo Bandeira e Vasco Vasconcelos representam Portugal, com Henrique Ferreira e Matias Camacho em juniores.



Estes serão os primeiros a competir, logo na quinta-feira, com a qualificação, no mesmo dia das provas de juniores de ‘cross country’ olímpico. No sábado decorrem as finais de ‘downhill’, enquanto as provas de XCO realizam-se no domingo.