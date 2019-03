Olivais Coimbra vence Vitória de Guimarães e conquista Taça de Portugal

Lusa Comentários 03 Mar, 2019, 16:33 / atualizado em 03 Mar, 2019, 16:34 | Outras Modalidades

Em embate disputado no Pavilhão da Escola Secundária de Manique, Norianna Haynes foi a melhor jogadora do encontro, com 20 pontos marcados e nove ressaltos, acompanhada por Inês Viana, com 14 pontos, dez ressaltos e quatro assistências.



Do lado do Vitória de Guimarães, Emilie Hesseldal e Leah Sommerfield, ambas com 12 pontos, foram as jogadoras em destaque, mantendo as vimaranenses na luta pelo resultado até ao final.



As jogadoras do emblema de Coimbra, que também lideram o campeonato nacional, estiveram sempre por cima no encontro e, apesar do equilíbrio do primeiro e terceiro períodos, controlaram uma partida em que o Vitória de Guimarães conseguiu dar boa réplica.



O encontro começou muito equilibrado e com as duas equipas com dificuldades em concretizar muitas das jogadas que foram construindo. Por isso, no fim do primeiro período, o resultado era apenas de 10-11, favorável à equipa do Olivais.



No segundo período, o Olivais Coimbra, com a norte-americana Norianna Haynes em destaque, disparou no marcador e distanciou-se do Vitória, que apenas marcou quatro pontos. A base fez oito pontos, Inês Viana sete e o intervalo chegou com a formação de Coimbra a vencer por 29-14.



Na entrada para o segundo tempo, o Vitória de Guimarães apareceu com energias renovadas, muito graças ao acerto de Emilie Hesseldal e Sara Dickey, e venceu mesmo o terceiro período por 16-9, encurtando distâncias para o Olivais, que ainda assim chegou à última parte do jogo a vencer por 38-30.



No quarto e último período, o Olivais entrou melhor, marcou nove pontos de 'rajada' e praticamente selou o triunfo, tornando infrutífera a boa reação das minhotas nos instantes finais.



O Olivais Coimbra reconquistou o troféu, após ter perdido a final na época passada frente à AD Vagos, reeditando os êxitos de 2008/09 e 2009/10.







Jogo disputado no Pavilhão da Escola Salesiana de Manique, em Cascais.



Vitória de Guimarães -- Olivais Coimbra, 40-49.



Ao intervalo: 14-29.







Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Samira Barrima e Rui Fonseca as equipas alinharam e marcaram:



- Vitória de Guimarães (40): Bárbara Miranda (2), Emilie Hesseldal (12), Sara Ressurreição (4), Leah Somerfield (12) e Sara Dickey (10). Jogaram ainda: Ana Pedroso e Joana Guerreiro.



Treinador: Carlos Fechas.



- Olivais Coimbra (49): Inês Viana (14), Hristina Marjanovic (6), Marcy Gonçalves (7), Norianna Haynes (20) e Tyler Gilbert (2). Jogaram ainda: Alice Martins e Raquel Alves.



Treinador: Eugénio Rodrigues.







Marcha do marcador: 10-11 (10 minutos), 14-29 (intervalo), 30-38 (30) e 40-49 (final).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.