Oliveirense bate FC Porto e conquista Taça Hugo dos Santos de basquetebol

A formação de Oliveira de Azeméis, que sucede ao Benfica no palmarés da competição, chegou ao intervalo a vencer por 50-38, tendo fechado o encontro com uma vantagem de cinco pontos (83-78).

A Oliveirense, que tinha vencido a competição em 2018/19 e 2019/20, passa agora a ser a terceira formação como mais troféus, três, atrás do FC Porto, que soma quatro, e do Benfica, que tem sete, e à frente do Sporting, que conta com dois.