Oliveirense e Benfica seguem na "Champions" de hóquei

O Benfica, já com a presença na final a oito assegurada, venceu em casa ao Trissino, por 7-5, e assegurou o primeiro lugar do agrupamento B, ao somar 22 pontos, mais oito do que os italianos, que também avançam na prova, juntamente com os espanhóis do Liceo, vencedores na Galiza aos franceses do HC Quévert, por 2-0.



O Valongo, com quatro pontos, é a única das cinco equipas portuguesas presentes na fase de grupos afastada da próxima fase, uma vez que o Óquei de Barcelos também já está apurado, apesar de ter cedido um empate 4-4 nos últimos instantes da receção ao FC Barcelona.



O emblema minhoto lidera o Grupo A com 18 pontos, sendo que o FC Porto, que venceu em casa aos espanhóis do Noia, após duas reviravoltas, por 4-3, e ficou em boa posição para assegurar um dos quatro primeiros lugares da 'poule’, ao ficar a um ponto do adversário de hoje.



Com o empate em Barcelos, o FC Barcelona, recordista de troféus, com 22, manteve a esperança de avançar para os "quartos", podendo igualar o Reus na receção aos compatriotas na próxima jornada, tendo ainda como adversário na última ronda o lanterna-vermelha Saint-Omer.



Os jogos da nona e penúltima jornada da fase de grupos da "Champions" vão ser disputados em 19 e 20 de fevereiro.



O Sporting, quatro vezes vencedor da competição e campeão em título, não chegou à fase de grupos, após ter sido eliminado na derradeira ronda de qualificação, pelo Óquei de Barcelos, por 3-2.