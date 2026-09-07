Onze alpinistas morrem em avalanche no desfiladeiro no Cáucaso russo de Bezengi

Onze alpinistas morrem em avalanche no desfiladeiro no Cáucaso russo de Bezengi

Onze alpinistas morreram na sequência de uma avalanche no Cáucaso russo, disse esta segunda-feira o Ministério das Situações de Emergência da Rússia.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A avalanche no desfiladeiro de Bezengi surpreendeu um grupo de 33 alpinistas no último domingo, acrescentou a mesma fonte.

"Infelizmente, 11 pessoas morreram" e outras seis ficaram feridas, informou o ministério, acrescentando que dez alpinistas conseguiram descer em segurança, enquanto o paradeiro de outros seis permanecia desconhecido.

O desfiladeiro de Bezengi, situado na região central da cadeia montanhosa, situa-se no conjunto de algumas das montanhas mais altas do Cáucaso,

Onze das 14 montanhas do Cáucaso - com altitude superior a cinco mil metros - estão localizadas em Bezengi.

A cadeia montanhosa faz fronteira entre Geórgia e a Rússia sendo que a região e o glaciar de Bezengi ficam em território russo.

 

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