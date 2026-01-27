Mais Modalidades
Ténis
Open da Austrália. Carlos Alcaraz apura-se pela primeira vez para as meias-finais
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais do Open da Austrália, ao de vencer o australiano Alex de Minaur.
Em busca do único título que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, Alcaraz derrotou De Minaur, sexto do mundo e derradeiro resistente australiano nos quadros de singulares, por 7-5, 6-2 e 6-1, em duas horas e 15 minutos.
Na próxima ronda, Alcaraz vai defrontar o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial e finalista em 2025, que afastou o norte-americano Learner Tien, 29.º e foi 'carrasco' do português Nuno Borges na terceira ronda.
Na próxima ronda, Alcaraz vai defrontar o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial e finalista em 2025, que afastou o norte-americano Learner Tien, 29.º e foi 'carrasco' do português Nuno Borges na terceira ronda.