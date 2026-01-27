Mais Modalidades
Open da Austrália. Coco Gauff afastada por Elina Svitolina nos ‘quartos’
A tenista norte-americana Coco Gauff, número três mundial, foi hoje eliminada nos quartos de final do Open da Austrália, depois de ser derrotada pela ucraniana Elina Svitolina em menos de uma hora.
Svitolina, 12.ª tenista mundial, venceu Gauff, por 6-1 e 6-2, em 59 minutos, qualificando-se pela primeira vez para as meias-finais em Melbourne Park e pela quarta em torneios do Grand Slam.
Nas meias-finais, a ucraniana vai encontrar a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, que afastou a norte-americana Iva Jovic, 27.ª, por 6-3 e 6-0.
