Open da Austrália: Coco Gauff avança para os oitavos
A tenista norte-americana Coco Gauff, número três do mundo, impôs hoje o seu favoritismo e bateu a compatriota Hailey Baptiste (70.ª do ranking), passando aos oitavos de final do Open da Austrália.
Gauff começou melhor a terceira ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada quebrando no primeiro jogo o serviço da adversária.
Mas Baptiste respondeu na mesma moeda logo a seguir e venceu os últimos três jogos para conquistar o primeiro parcial por 3-6.
O desaire não pareceu afetar a favorita Gauff, de 21 anos, que não deu qualquer hipótese à compatriota de 24 anos no segundo 'set', vencendo por um claro 6-0.
Baptiste conseguiu equilibrar o terceiro parcial, mas Gauff foi a única a conseguir uma quebra de serviço para fechar a partida em 6-3, com duração de uma hora e 50 minutos.
Na próxima ronda, Gauff vai encontrar a checa de 29 anos Karolina Muchova (19.ª cabeça de série do torneio), que bateu, também hoje, a veterana polaca de 33 anos Magda Linette (50.ª do ranking da WTA), em dois parciais, por duplo 6-1.
Sendo uma das candidatas principais deste torneio, Gauff - campeã de Roland Garros em 2025 - nunca alcançou uma final em Melbourne, tendo como melhor resultado as meias-finais em 2024.
