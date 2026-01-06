Open da Austrália com novo recorde de prémios de 64 milhões de euros

Os campeões dos títulos de singulares masculinos e femininos de 2026 levam para casa 4,15 milhões de dólares australianos (cerca de 2,3 ME) cada um. O prémio representa um aumento de 19 por cento em relação ao dos vencedores do último torneio.



Quanto aos atletas eliminados na primeira ronda, cada um recebe 150.000 dólares australianos (85.000 euros), enquanto os eliminados na primeira ronda do qualifying levam um prémio de 40.500 dólares australianos (23.000 euros).



Craig Tiley, diretor do torneio, que é também o primeiro do Grand Slam deste ano de 2026, reafirmou o compromisso da Tennis Australia em apoiar as carreiras de todos os jogadores, desde promissores a campeões, com o objetivo de “construir um leque maior de talentos”.



“Ao aumentarmos os prémios em 55 por cento desde 2023 e melhorarmos os benefícios para os jogadores, estamos a garantir a sustentabilidade do ténis profissional para todos os concorrentes”, acrescentou.



Nuno Borges, Francisco Cabral, Jaime Faria, Henrique Rocha e Francisca Jorge são os representantes portugueses na competição.



O Open da Austrália terá início a 18 de janeiro, no Melbourne Park, na Austrália. Jannik Sinner e Madison Keys procuram defender os títulos de 2025.