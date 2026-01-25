Open da Austrália: Djokovic apura-se sem jogar

"É uma decisão difícil de tomar. Após os últimos dois jogos, comecei a sentir-me mal com um problema no lado esquerdo dos meus musculos abdominais", explicou o jogador, 17.º do ranking mundial, em declarações reproduzidas pela organização do torneio.



Djokovic, quarto da hierarquia mundial, que iria defrontar Mensik na segunda-feira, avança assim para os quartos e final, ronda na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti, quinto do mundo, e o norte-americano Taylor Fritz, nono.