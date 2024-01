Open da Austrália. Djokovic elimina Popyrin

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, apurou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o australiano Alexei Popyrin em quatro sets.

Perante o 43.º classificado do ranking ATP, Djokovic impôs-se pelos parciais de 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) e 6-3, num encontro que durou três horas e 11 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.



Recordista de conquistas no torneio australiano (10), ‘Nole’ procura o seu 25.º título do Grand Slam, depois de no ano passado ter vencido três dos quatro ‘majors’, na Austrália, em Roland Garros e nos Estados Unidos, além de ter atingido a final de Wimbledon, em que perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz.



Na terceira ronda, Djokovic vai defrontar o argentino Tomás Martín Etcheverry, 32.º do ranking mundial, que hoje afastou o francês Gael Monfils (76.º) por triplo 6-4.