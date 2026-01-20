Open da Austrália. Dupla com Francisco Cabral segue para a segunda ronda de pares

Os números 19 e 23 no ranking ATP de pares seguem “ansiosos” para a segunda ronda, depois de eliminaram o húngaro Fabian Marozsan e o italiano Mattia Bellucci, em dois sets – 7-6 (8-6) e 6-2 – na abertura do primeiro torneio do Grand Slam da época.



“As primeiras rondas são sempre traiçoeiras e, contra estas equipas de jogadores de singulares, às vezes, não sabemos bem o que esperar. Felizmente conseguimos ganhar e acho que animicamente eles foram um pouco abaixo”, explicou o português.



Francisco Cabral e Lucas Miedler, nonos cabeças de série no ‘major’ australiano, tardaram uma hora e 21 minutos a confirmar o favoritismo sobre os adversários.



“Foi um jogo bem conseguido e conseguimos aplicar o nosso melhor ténis quando foi preciso. Estamos contentes, mas já a pensar na próxima ronda”, acrescentou.



A dupla começou este ano como acabou 2025. Depois da conquista do Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, em Atenas, Cabral e Miedler venceram, a 11 de janeiro, a final da variante de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália.



Juntos desde abril de 2025, os atletas conquistaram títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas nos primeiros meses de parceria.



Os próximos adversários do par que conta com o português Francisco Cabral serão os vencedores do encontro entre Adam Pavlasek e John-Patrick Smith e o par Patrick Harper e Adam Walton.



