Open da Austrália. Jaime Faria vence Pavel Kotov

Jaime Faria, número dois nacional e 125.º do mundo, demorou uma hora e 46 minutos a bater o tenista russo em três sets: 6-1, 6-1 e 7-5.

A vitória de Jaime Faria acontece depois de o tenista português Nuno Borges, 33.º do ranking ATP, também se ter qualificado para a segunda ronda do Open da Austrália ao vencer o francês Alexandre Muller (58.º do mundo).