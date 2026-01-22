Mais Modalidades
Ténis
Open da Austrália: Madison Keys apura-se para a terceira ronda
A tenista norte-americana Madison Keys qualificou-se hoje para a terceira ronda do Open da Austrália, depois de triunfar, em dois parciais, num duelo norte-americano com Ashlyn Krueger.
A número nove mundial e defensora do título em Melbourne venceu Krueger (62.ª) por 6-1 e 7-5, numa partida com duração de uma hora e 13 minutos.
Na próxima ronda, Keys vai encontrar a vencedora do jogo de hoje entre a indonésia de 23 anos Janice Tjen (59.ª) e a veterana checa de 33 anos e antiga número um do mundo Karolina Pliskova (1057.ª).
Na próxima ronda, Keys vai encontrar a vencedora do jogo de hoje entre a indonésia de 23 anos Janice Tjen (59.ª) e a veterana checa de 33 anos e antiga número um do mundo Karolina Pliskova (1057.ª).