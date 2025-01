Open da Austrália. Mau tempo adia estreia de Faria, Zverev e Sabalenka cumprem

Numa jornada inaugural chuvosa, que, ao fim de mais de seis horas de interrupção, obrigou ao adiamento de muitos dos encontros agendados para hoje, inclusive o do número dois nacional frente ao russo Pavel Kotov, a bielorrussa Sabalenka, líder do ranking WTA, iniciou a corrida pelo terceiro título consecutivo em Melbourne Park com uma vitória sobre a norte-americana Sloane Stephens, por 6-3 e 6-2.



Apesar de alguma expectativa para o embate entre duas campeãs de torneios do Grand Slam, Sabalenka, de 26 anos, não deu hipóteses à vencedora do Open dos Estados Unidos de 2017 e, ao fim de uma hora e 11 minutos, conquistou o 15.º triunfo seguido no Open da Austrália, marcando duelo na segunda ronda com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (54.ª WTA).



Assim como a bielorrussa, a chinesa e vice-campeã do torneio australiano Zheng Qinwen também avançou para a segunda ronda, após eliminar a romena Anca Todoni (110.ª) em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-1.



A acompanhar a campeã olímpica, que jogou hoje o primeiro encontro da temporada, vão estar a jovem russa Mirra Andreeva, 17.ª do mundo aos 17 anos, após a vitória frente à checa Marie Bouzkova (42.ª), por duplo 6-3, e a espanhola Paula Badosa (12.ª), responsável pela eliminação da chinesa Xinyu Wang (37.ª), com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-5).



Na competição masculina, Alexander Zverev, número dois mundial, encerrou a jornada de hoje na Rod Laver Arena a confirmar o favoritismo sobre o francês Lucas Pouille (103.º ATP), agraciado com um ‘wild card’ para o quadro principal, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-4.



Duas vezes semifinalista do major dos Antípodas, em 2020 e 2024, o tenista germânico, de 27 anos, vai defrontar agora o espanhol Pedro Martinez (44.º), que beneficiou da desistência do italiano Luciano Darderi, quando estava por cima no marcador por 6-3 e 4-1, para seguir em frente na prova.



Ao contrário de Zverev, Casper Ruud e Kei Nishikori travaram longas batalhas na primeira ronda para garantir a manutenção no Open da Austrália, tendo sido os primeiros tenistas a disputar cinco sets nesta edição do ‘Happy Slam’.



Enquanto o japonês, antigo top 5 mundial, atualmente 76.º colocado, recuperou de uma desvantagem de dois sets a zero e salvou dois ‘match points’ no terceiro parcial para superar o brasileiro Thiago Monteiro (106.º ATP), por 4-6, 6-7 (4-7), 7-5, 6-2 e 6-3, ao cabo de quatro horas e seis minutos, o norueguês Ruud eliminou o espanhol Jaume Munar.



À procura de atingir, pelo menos, os quartos de final do torneio pela primeira vez na carreira, o número seis mundial sobreviveu a um desafio repleto de altos e baixos, graças a 48 ‘winners’ e 37 erros não provocados para se impor ao adversário (62.º), pelos parciais de 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 e 6-1.



Depois de ter visto a sua estreia em quadros principais do Grand Slam adiada, Jaime Faria vai entrar em ação esta segunda-feira no ‘court’ 14 de Melbourne Park, onde o número um nacional e 33 do mundo, Nuno Borges, também vai jogar, no caso contra o francês Alexandre Muller (58.º), numa jornada que colocará igualmente em jogo o campeão em título, o italiano Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic, recordista da prova com 10 troféus e do Grand Slam com 24 títulos.