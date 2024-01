Open da Austrália. Medvedev apura-se para a final

No primeiro "major" da temporada, Medvedev superou o número seis da hierarquia na meia-final, por 3-2, pelos parciais de 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) e 6-3, num encontro que teve a duração de quatro horas e 22 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne, apurando-se para a final do Grand Slam australiano pela terceira vez na carreira, depois de 2021 e 2022.O russo, que venceu o Open dos Estados Unidos em 2021, vai procurar o segundo título do Grand Slam na final frente a Sinner, quarto do ranking mundial, que chega ao jogo decisivo de um ‘major’ pela primeira vez na carreira, depois de ter vencido o sérvio Novak Djokovic, número um da hierarquia, na outra meia-final.