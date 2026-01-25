Mais Modalidades
Open da Austrália: Medvedev eliminado, Djokovic nos ‘quartos’ sem jogar
O tenista russo Daniil Medvedev, um dos cinco vencedores de ‘majors’ em Melbourne, foi afastado do Open da Austrália pelo americano Lerner Tien, com o sérvio Novak Djokovic a seguir em frente sem entrar em campo, devido à desistência por lesão do checo Jakub Mensik.
Recordista de títulos do Grand Slam (24) e em Melbourne Park (10), Djokovic (quarto do mundo) soube, na véspera de disputar os oitavos de final, que o checo Jakub Mensik (17.º) não ia a jogo devido a um problema abdominal.
‘Nole’ chega assim pela 66.ª vez aos quartos de final de ‘majors’ e já sabe que vai somar a 103.ª vitória em Melbourne Park, superando o recorde do suíço Roger Federer, e a 401.ª em torneios do Grand Slam, ficando à espera do vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti (quinto) e o norte-americano Taylor Fritz (nono).
Para Medvedev (12.º), o percurso em Melbourne terminou com uma derrota frente ao norte-americano Learner Tien (29.º), ‘carrasco’ de Nuno Borges e que se tornou o mais jovem tenista masculino a chegar aos quartos de final do Open da Austrália em 11 anos e o mais novo norte-americano desde 2002.
“É um sentimento fantástico. É tão especial fazê-lo, especialmente aqui. Este era um grande objetivo para mim este ano. Estou superfeliz”, assumiu Tien, que está pela primeira vez nos ‘quartos’ de um ‘major’.
Tien, de 20 anos, afastou, tal como havia acontecido em 2025, o vencedor do Open do Estados Unidos em 2021, com uma vitória por 6-4, 6-0 e 6-3, defrontando nos ‘quartos’ o alemão Alexander Zverev (terceiro), finalista no último ano, que afastou o argentino Francisco Cerundolo (21.º), por 6-2, 6-4 e 6-4.
Com a queda de Medvedev, que se soma à do suíço Stan Wawrinka, apenas continuam em Melbourne Park três antigos vencedores de ‘majors’, Djokovic, o italiano Jannik Sinner (segundo), vencedor das duas últimas edições, e o espanhol Carlos Alcaraz.
O líder do ranking mundial, que procura o título que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, continua sem perder qualquer set no ‘Happy Slam’ e hoje afastou o norte-americano Tommy Paul (20.º), por 7-6 (8-6), 6-4 e 7-5.
Alcaraz será o próximo obstáculo do sonho australiano de ter novamente um homem a vencer o seu Grand Slam, com Alex de Minaur (sexto), que carrega o peso de 50 anos sem qualquer triunfo de um tenista da casa, a encontrar na próxima ronda o espanhol.
De Minaur garantiu a presença, pelo segundo ano consecutivo, nos ‘quartos’, num percurso em que cedeu apenas um parcial, voltando a ultrapassar com distinção um teste que se previa duro, depois de bater o cazaque Alexander Bublik (10.º), por 6-4, 6-1 e 6-1.
Campeã em 2023 e 2024 e finalista em 2025, a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, também continua sem perder qualquer set e hoje afastou a jovem canadiana Victoria Mboko (16.ª), de 19 anos, por 6-1 e 7-6 (7-1).
Sabalenka somou a 20.ª vitória consecutiva em ‘tie-breaks’ em torneios do Grand Slam, ‘roubando’ o recorde de 19 que pertencia a Djokovic, que não perdeu qualquer desempate entre os torneios de Wimbledon de 2005 e 2007.
A bielorrussa vai ter agora pela frente mais uma jovem adolescente, a norte-americana Iva Jovic (27.ª), que, aos 18 anos, se vai estrear em quartos de final de ‘majors’, depois de vencer a cazaque Yulia Putintseva (94.ª), por 6-0 e 6-1, em apenas 53 minutos, no encontro mais rápido desta edição do Open da Austrália.
Coco Gauff (terceira), campeã do Open dos Estados Unidos em 2023 e de Roland Garros em 2025, afastou a checa Karolina Muchova (19.ª), por 6-1, 3-6 e 6-3, e vai encontrar a ucraniana Elina Svitolina (12.ª), que bateu a russa Mirra Andreeva (sétima), por 6-2 e 6-4.
