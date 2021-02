Open da Austrália: Naomi Osaka e Serena Williams apuram-se para a segunda ronda

Em Melbourne, naomi Osaka, vencedora em 2018, afastou a russa, 39.ª do ranking mundial, por 6-1, 6-2, em 68 minutos.

Na próxima ronda, a japonesa vai encontrar a vencedora do encontro entre a francesa Caroline Garcia e a eslovena Polona Hercog.







também a tenista norte-americana Serena Williams se apurou para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao derrotar a alemã Laura Siegemund.



Serena Williams, 11.ª do ranking mundial, precisou de 56 minutos para vencer a alemã, 51.ª, por 6-1, 6-1, continuando em busca do oito título em Melbourne.



Na próxima ronda, a norte-americana, que tem 23 conquistas em 'majors', vai jogar com a sérvia Nina Stojanovic, 100.º da hierarquia mundial.