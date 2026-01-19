Mais Modalidades
Open da Austrália. Nuno Borges protagoniza a grande surpresa do segundo dia
O português Nuno Borges protagonizou hoje a grande surpresa do segundo dia do Open da Austrália, ao afastar o canadiano Felix Auger-Aliassime, embora beneficiando da desistência do oitavo tenista mundial.
Atualmente no 46.º posto do ranking mundial, o maiato perdeu o primeiro set, mas deu a volta ao marcador e vencia por 3-6, 6-4 e 6-4 quando o canadiano desistiu, ao fim de duas horas e nove minutos.
Nuno Borges chegou pelo terceiro ano consecutivo à segunda ronda em Melbourne, onde vai reencontrar o australiano Jordan Thompson, 111.º do mundo, que afastou no ano passado na mesma fase, antes de cair na eliminatória seguinte frente ao espanhol Carlos Alcaraz.
Em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália, o sérvio Novak Djokovic teve uma estreia tranquila na 21.ª presença em Melbourne Park, onde apenas foi eliminado duas vezes na estreia, nos dois primeiros anos, conseguindo a 100.ª vitória no Open da Austrália.
“O que posso dizer? Gosto do som disso... Centenário é bastante bom. Fazer história é uma grande motivação, particularmente nos últimos cinco, 10 anos da minha carreira. A partir do momento em que me coloquei numa posição de criar história, fiquei ainda mais inspirado para jogar o melhor ténis”, afirmou.
Atual quarto tenista mundial, ‘Nole’ afastou o espanhol Pedro Martínez, 71.º, em apenas três sets, com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas, e, depois de afastar o finalista do Estoril Open em 2024, o sérvio vai encontrar o italiano Francesco Maestrelli, 141.º e vindo da fase de qualificação.
O australiano Alex de Minaur, sexto do ranking, não se deixou surpreender pelo norte-americano Mackenzie McDonald, 113.º, e que foi repescado, depois da desistência do italiano Matteo Berrettini (57.º) e que surgia como uma ameaça maior ao grande favorito do público da casa.
Depois de ter chegado aos quartos de final em 2025, De Minaur quererá, provavelmente, melhorar a sua melhor prestação em casa e começou da melhor forma com um triunfo por 6-2, 6-2 e 6-3, em uma hora e 48 minutos.
Um dos outros vencedores de torneios do Grand Slam presente em Melbourne, o russo Daniil Medvedev, 12.º do mundo, também seguiu em frente, ao afastar o neerlandês Jesper de Jong, 73.º, em apenas três sets, por 7-5, 6-2 e 7-6 (7-2), em duas horas e 52 minutos.
O seu compatriota Andrey Rublev, 15.º, seguiu o exemplo do seu amigo e venceu também em três sets, afastando o italiano Matteo Arnaldi, 65.º, 6-4, 6-2 e 6-3, em uma hora e 52 minutos, marcando encontro, na segunda ronda, com o português Jaime Faria, 151.º e vindo da qualificação.
No quadro feminino, também não houve grandes surpresas e a polaca Iga Swiatek, número dois, qualificou-se para a segunda ronda, depois de vencer a chinesa Yue Yuan, 130.ª e vinda da qualificação, por 7-6 (7-5) e 6-3, em duas horas.
A antiga número um mundial qualificou-se pelo oitavo ano consecutivo para a segunda ronda em Melbourne, onde chegou às meias-finais em 2022 e 2025, mantendo a busca pelo único ‘major’ que lhe falta, depois de já ter vencido em Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos
Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis ‘majors’, vai encontrar a checa Marie Bouzkova, 44.ª do mundo, naquele que será o terceiro encontro entre ambas, com a polaca a vencer os dois confrontos anteriores.
“Estava um pouco enferrujada no início. Muitos altos e baixos, mas, no geral, tenho algumas coisas para trabalhar. Vou apenas focar-me nisso”, assumiu a antiga líder do ranking mundial.
Terceira do mundo, a norte-americana Coco Gauff, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023 e em Roland Garros em 2025, afastou a uzbeque Kamilla Rakhimova, 93.ª, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 39 minutos.
