Open da Austrália. Tsitsipas impõe-se a Nadal e segue para as meias-finais

O tenista grego Stefanos Tsitsipas derrotou esta quarta-feira o espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, e assegurou a qualificação para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro "major" da época, que está a decorrer em Melbourne Park.