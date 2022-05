Open de dardos qualifica um jogador para o Mundial

O 16.º Open Nacional de Setas realiza-se na sexta-feira e no sábado, no salão da Expoeste, e tem como principal atrativo o torneio de qualificação para o World Cup of Darts 2022 (WCOD2022), que se disputa em Frankfurt, um mês depois, entre 16 e 19 de junho.



O Mundial é disputado, anualmente, “por 32 países” e as duplas são formadas “pelos dois melhores classificados de cada país nas Ordens de Mérito” PDC e ProTour, explicou Nelson Fernandes, vice-presidente da Associação de Setas da Zona Oeste (ASZO), organizadora do torneio qualificativo.



José de Sousa, sétimo classificado em ambos os rankings, “é o único português do circuito” e, por isso, tem entrada direta, tendo sido acompanhado, nos últimos dois anos, por José Marques, compatriota que tem disputado os qualificativos da "School", na tentativa de obter o cartão de entrada no ProTour.



“Esse tem sido o critério e, por isso, tem sido o Marques a acompanhá-lo, mas a PDC prevê também a hipótese de fazer uma qualificação a nível local, dentro dos parâmetros de rigor e qualidade da organização. Este ano apresentámos o projeto, eles ficaram positivamente surpreendidos e deram 'luz verde' para avançar”, explicou Fernandes.



As inscrições para o torneio qualificativo para o WCOD2022 estão abertas até terça-feira, têm um custo de 20 euros e “não é preciso estar vinculado a nenhuma associação ou federação” para disputar o lugar em Frankfurt, ao lado do "Special One" dos dardos.



“Podem participar todos os homens e mulheres, de nacionalidade portuguesa ou que comprovem ter residência fiscal em Portugal há pelo menos cinco anos. São normas exigidas pela própria PDC”, elencou o vice-presidente da ASZO.



O torneio tem início na sexta-feira, com uma fase de grupos de quatro jogadores em "round robin" (todos contra todos), que apura os dois primeiros classificados de cada grupo para a fase a eliminar, que se joga no sábado.



“Quem ganhar o torneio, ganha o lugar para jogar com o José de Sousa e garante, desde logo, um prémio de 1.500 libras (cerca de 1.750 euros), o valor pago a todos os jogadores que disputem a primeira ronda do WCOD2022”, adiantou o elemento da organização.



Depois, em Frankfurt, por cada ronda superada, os jogadores que compõem a equipa nacional “dobram o prémio”, no mínimo, podendo chegar a receber “30 mil libras cada um” (cerca de 35 mil euros) se vencerem a competição.



Já se inscreveram no torneio qualificativo “cerca de 90 jogadores”, mas Nelson Fernandes aponta para “pelo menos 128” participantes.



“Será o maior torneio desta tipologia alguma vez realizado em Portugal. Com regras, porteiro, controlo de entradas. A nível europeu será o mais próximo que existe do nível dos torneios da PDC”, concluiu o responsável.