Open de Loulé de natação termina com novo recorde nacional na estafeta feminina

Camila Rebelo, Catarina Monteiro, Victoria Kaminskaya e Francisca Martins terminaram hoje a prova em segundo lugar, atrás de uma equipa espanhola, fixando um novo máximo nacional nos 4.12,62 minutos.



Francisca Martins registou ainda outro recorde nacional, de juniores sub-17, nos 200 metros livres, com 2.03,11, no último dia de três de competições em Loulé, juntando nadadores portugueses, espanhóis e brasileiros.



A estafeta 4x100 metros estilos masculina venceu o a prova, mérito de Gabriel Lopes, Miguel Nascimento, Francisco Quintas e Tomás Lopes, com João Costa a somar novo primeiro lugar nos 100 metros costas.



A classificação geral por equipas deixou Portugal no segundo lugar, com 954 pontos, distante de Espanha, primeira com 1.626, mas também do Brasil, com 473, com os lusos a somarem um total de 45 pódios ao longo dos três dias, oito delas com triunfos.