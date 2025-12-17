Mais Modalidades
Open de Portugal de golfe disputa-se na Aroeira em 2026
O Open de Portugal de golfe, do circuito challenger europeu, vai ser disputado na Aroeira, no concelho de Almada, em 2026, anunciaram hoje os organizadores do campeonato.
“O PGA Aroeira 1, em Lisboa, também vai fazer a sua presença inaugural no calendário, como anfitrião do Open de Portugal”, lê-se no sítio do circuito secundário do golfe europeu na Internet, cujo programa para 2026 foi anunciado hoje.
O campo PGA Aroeira 1, com um par de 72 pancadas, foi inaugurado em 1973 e reabriu no final de 2024, após obras de requalificação, recebendo agora o Open de Portugal pela primeira vez, de 17 a 20 de novembro de 2026.
O Open de Portugal, que vai para a 64.ª edição, disputa-se desde 2020 em Óbidos, depois de três anos em Portimão.
