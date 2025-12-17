Open de Portugal de golfe disputa-se na Aroeira em 2026

“O PGA Aroeira 1, em Lisboa, também vai fazer a sua presença inaugural no calendário, como anfitrião do Open de Portugal”, lê-se no sítio do circuito secundário do golfe europeu na Internet, cujo programa para 2026 foi anunciado hoje.



O campo PGA Aroeira 1, com um par de 72 pancadas, foi inaugurado em 1973 e reabriu no final de 2024, após obras de requalificação, recebendo agora o Open de Portugal pela primeira vez, de 17 a 20 de novembro de 2026.



O Open de Portugal, que vai para a 64.ª edição, disputa-se desde 2020 em Óbidos, depois de três anos em Portimão.