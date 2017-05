Open de Portugal em golfe com 11 portugueses

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 08:06 | Outras Modalidades

Um total de 11 portugueses começam a jogar a primeira volta do 55º Open de Portugal em golfe, prova do European Tour que decorrerá até domingo no Morgado Golf Resort, em Portimão.



A liderar o contingente português estarão os dois jogadores que disputam o European Tour, Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, jogadores que já tinham entrada direta no quadro, bem como Ricardo Santos, que disputa o Challenge Tour, segunda divisão europeia.



Em virtude de se ter sagrado campeão nacional amador, Tomás Melo Gouveia, irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, recebeu um convite da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), organismo que convidou ainda os restantes sete jogadores profissionais portugueses: Pedro Figueiredo, Tiago Cruz, Tomás Silva, Tiago Rodrigues, João Carlota, Hugo Santos e João Ramos.



Entre os concorrentes estrangeiros, realce para a presença do canadiano Mike Weir e do escocês Paul Lawrie. Mike Weir tem como principal destaque a vitória no Masters de Augusta em 2003, enquanto Paul Lawrie ostenta igualmente um título em provas do "Grand Slam", quando venceu o British Open de 1999.



O Open de Portugal, torneio do European Tour com meio milhão de euros em prémios monetários, regressa este ano à primeira divisão europeia após um hiato de sete anos, e vai decorrer até domingo no Morgado Golf Resort, em Portimão.