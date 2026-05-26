Open de Portugal em golfe regressa 30 anos depois à Aroeira





(Com Lusa)





A 64.ª edição do Open de Portugal, único torneio nacional pontuável para o Challenger Tour, terá lugar entre os dias 17 e 20 e setembro no PGA Aroeira 1, que durante a prova assumirá par 70 e colocará em jogo oito jogadores portugueses.“É uma enorme satisfação ver o Open de Portugal regressar 30 anos depois à Aroeira, um campo histórico. Para nós, é motivo de orgulho este torneio ser considerado, dois anos seguidos, ‘elevator tornament’ [ategoria superior dentro do Challenger Tour]. Para a FPG esta prova tem muita importância, não só na promoção internacional do turismo e no posicionamento da região como destino de golfe, mas também no desenvolvimento desportivo nacional”, afirmou Pedro Nunes Pedro, presidente da FPG, referindo-se à oportunidade que seis golfistas portugueses vão ter de se juntar a Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia, membros efetivos do circuito, no torneio.Nascido em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente integra a segunda divisão europeia e vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários entre os cerca de 156 jogadores presentes na Aroeira, que recebeu o evento em 1996 e 1997.“A PGA Aroeira é um dos destinos de golfe mais reconhecidos em Portugal, por isso é um momento muito especial voltar a receber o Open de Portugal 30 anos depois. O investimento e o trabalho realizado nos últimos anos começam agora a dar frutos e ser escolhidos para acolher um evento desta dimensão deixa-nos extremamente orgulhosos”, avançou Nuno Sepúlveda, co-CEO da Details, entidade responsável pela gestão da PGA Aroeira Lisboa.A parceria da organização com a Details é de três anos e permite à FPG beneficiar, já ao longo de 2026, de 46 convites para jogadores portugueses noutras provas internacionais, o que serve, segundo Pedro Nunes Pedro, de “rampa de lançamento para o golfe profissional europeu”.Presente na apresentação oficial do 64.º Open de Portugal, Carla Salsinha, Presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e Vale do Tejo, destacou o “prestígio de um grande evento internacional na promoção da Região de Lisboa”, enquanto Filipe Pacheco, vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, saudou o regresso do maior torneio de golfe português ao concelho.