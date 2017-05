Open de Portugal em golfe volta aos "bunkers"

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 07:51 | Outras Modalidades

Filipe Lima, que contava com três pancadas abaixo do Par do campo após seis buracos, é o melhor português em prova, encontrando-se provisoriamente na 18ª posição, numa volta que é liderada pelo inglês Matt Wallace, autor de 63 pancadas, 10 abaixo do Par do campo.



Apenas metade dos jogadores cumpriram a volta inaugural na quinta-feira, e a prova será retomada com os jogadores a iniciarem a sua prestação nos buracos onde se encontravam aquando da interrupção.



O Open de Portugal, torneio do European Tour com meio milhão de euros em prémios monetários, decorre até domingo no Morgado Golf Resort, em Portimão.