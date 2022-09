Open de Portugal em Óbidos

João Girão integra a primeira formação a entrar em jogo no percurso de 18 buracos, desenhado pelo mítico espanhol Seve Balesteros, na companhia do inglês Charlie Thornton e o irlandês Conor Purcell, com ‘tee shot’ no buraco 1, às 7:50 horas.



Enquanto Pedro Lencart joga ao lado do finlandês Roope Kakko e do espanhol Mario Galiano Aguilar a partir das 08:12 horas do buraco 10, Tomás Bessa, o alemão Nick Bachem e o espanhol Victor Pastor Rufian começam dez minutos depois do buraco 1.



Tomás Gouveia, membro efetivo do Challenge Tour, encerra as saídas dos representantes nacionais durante a manhã, ao lado do inglês Jamie Rutherford e o norte-irlandês Tom Mckibbin, às 08:56 no ‘tee’ do 1.



Os amadores Hugo Ferreira e Vasco Alves iniciam a participação no evento português, dotado de 250 mil euros em prémios monetários, no buraco 1, a partir das 12:56 e 13:18, dez minutos depois de Stephen Ferreira no buraco 10.



Vítor Lopes, por sua vez, vai jogar ao lado do alemão Alexander Knappe, líder da ‘Corrida para Maiorca’, e do francês Clément Sordet, a partir das 13:07, enquanto Pedro Figueiredo é o ultimo português a entrar em prova, no ‘tee’ do 10, às 13:40.



Sendo o Open de Portugal o 24.º torneio de um calendário com 29 provas, a elite da segunda divisão do golfe europeu reúne-se na região oeste para lutar pelos lugares cimeiros e tentar assegurar, assim, o acesso à grande Final do Challenge Tour, reservada aos 45 melhores do 'ranking'.



Num ‘field’ com 144 golfistas, destaque para a presença em Óboidos de oito jogadores do ‘top 10’ da ‘Corrida para Maiorca’, entre os quais Alexander Knappe, campeão no domingo do B-NL Challenge Trophy, na Bélgica, o compatriota Freddy Schott (2.º), o dinamarquês Oliver Hundeboll (3.º), o inglês Nathan Kimsey (4.º), os suecos Jens Dantorp (5.º) e Mikael Lindberg (6.º), o suíço Jeremy Freiburghaus (8.º) e o francês Robin Sciot-Siegrist (9.º).