Open de Portugal: Número um do ranking do Challenge Tour comanda em Óbidos
O golfista escocês David Law, número do ranking do Challenge Tour, vai partir domingo para a última volta no comando do 63.º Open de Portugal, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, onde quatro portugueses continuam em prova.
O britânico, de 34 anos, lidera o torneio português com um agregado de 200 pancadas, 13 abaixo do Par do campo e a vantagem mínima sobre o austríaco Lucas Nemecz e o espanhol Rocco Repetto Taylor, colocando-se em boa posição para lutar pelo terceiro título da temporada na região oeste e a promoção automática ao DP World Tour, principal circuito profissional de golfe europeu.
Entre os quatro portugueses que passaram o ‘cut’, Daniel Rodrigues e Pedro Figueiredo são os melhores posicionados, ambos com um total de 209 pancadas (-4) e no 31.º lugar do ‘leaderboard’, enquanto Tomás Bessa e Vasco Alves partilham a 50.ª posição, com mais um ‘shot’.
Entre os quatro portugueses que passaram o ‘cut’, Daniel Rodrigues e Pedro Figueiredo são os melhores posicionados, ambos com um total de 209 pancadas (-4) e no 31.º lugar do ‘leaderboard’, enquanto Tomás Bessa e Vasco Alves partilham a 50.ª posição, com mais um ‘shot’.