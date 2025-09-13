Open de Portugal: Número um do ranking do Challenge Tour comanda em Óbidos

O britânico, de 34 anos, lidera o torneio português com um agregado de 200 pancadas, 13 abaixo do Par do campo e a vantagem mínima sobre o austríaco Lucas Nemecz e o espanhol Rocco Repetto Taylor, colocando-se em boa posição para lutar pelo terceiro título da temporada na região oeste e a promoção automática ao DP World Tour, principal circuito profissional de golfe europeu.



Entre os quatro portugueses que passaram o ‘cut’, Daniel Rodrigues e Pedro Figueiredo são os melhores posicionados, ambos com um total de 209 pancadas (-4) e no 31.º lugar do ‘leaderboard’, enquanto Tomás Bessa e Vasco Alves partilham a 50.ª posição, com mais um ‘shot’.