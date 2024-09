Open de Portugal: Segunda volta arranca com quase quatro horas de atraso

Com saídas previstas para as 07:50, as primeiras formações a sair do ‘tee’ do buraco 1 e do buraco 10 só deram início aos segundos 18 buracos às 11:40, quando o vento começou a soprar e dissipou o nevoeiro.



Entre os 15 portugueses em prova, Tomás Melo Gouveia, com 67 pancadas (-4), está no top 10, ao partilhar a sexta posição com outros cinco jogadores, enquanto Hugo Camelo Ferreira e Ricardo Santos estão dentro do ‘cut’ provisório, estabelecido no Par do campo.